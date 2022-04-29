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Елена Курбатова
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Снова появятся ИП — главы КФХ

У физлиц появится возможность снова регистрироваться фермерами.

Елена Курбатова
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ФНС выпустила письмо от 15.04.2022г. № ЕД-17-14@, в котором разъяснила порядок регистрации фермеров. Согласно законодательству фермер может заниматься сельхоздеятельностью и без регистрации юрлица, на основе соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства (далее – КФХ). При этом главой такого объединения может быть индивидуальный предприниматель.

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Законодательство также разрешает регистрировать КФХ как юрлицо. Однако, сейчас закон о госрегистрации организаций и предпринимателей от 08.08.2001г. № 129-ФЗ (далее – Закон № 129-ФЗ) предусматривает регистрацию КФХ только в форме юрлица. Для приведения законодательства в соответствие, сейчас в Госдуме на рассмотрении находится Законопроект № 19332-8, который исправляет этот пробел.

Кроме того, учитывая, что формы документов о госрегистрации разработаны с учетом Закона № 129-ФЗ, сейчас не существует формы заявления с информацией о главе КФХ – индивидуальном предпринимателе. Как только будут приняты предлагаемые изменения, Форма такого заявления будет разработана.

#государственная регистрация#Изменения Законодательства#индивидуальный предприниматель (ИП)
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Елена Курбатова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Елена Курбатова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#государственная регистрация#Изменения Законодательства#индивидуальный предприниматель (ИП)