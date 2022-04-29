Снова появятся ИП — главы КФХ

У физлиц появится возможность снова регистрироваться фермерами.

ФНС выпустила письмо от 15.04.2022г. № ЕД-17-14@, в котором разъяснила порядок регистрации фермеров. Согласно законодательству фермер может заниматься сельхоздеятельностью и без регистрации юрлица, на основе соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства (далее – КФХ). При этом главой такого объединения может быть индивидуальный предприниматель.

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Законодательство также разрешает регистрировать КФХ как юрлицо. Однако, сейчас закон о госрегистрации организаций и предпринимателей от 08.08.2001г. № 129-ФЗ (далее – Закон № 129-ФЗ) предусматривает регистрацию КФХ только в форме юрлица. Для приведения законодательства в соответствие, сейчас в Госдуме на рассмотрении находится Законопроект № 19332-8, который исправляет этот пробел.