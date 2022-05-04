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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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Лихтенштейн поддержал позицию ЕС в отношении российских трастов

2 мая Правительство Княжества поддержало корректировки законодательства о введении санкций ЕС, включая запрет на предоставление определенных фидуциарных услуг.

Ольга Кутяева
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Лихтенштейн
Лихтенштейн

Среди прочего, вводится запрет на оказание трастовых услуг трастам или аналогичным юридическим организациям, учредителями или бенефициарами которых являются российские физические или юридические лица.

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В течение переходного периода (до 29 мая) по-прежнему могут предоставляться определенные услуги, которые могут касаться исключительно действий, связанных с прекращением существующих деловых отношений. В дальнейшем, за редким исключением, будет запрещено выступать в качестве доверительного собственника, номинального акционера, директора, секретаря или в любом подобном качестве для соответствующего траста или аналогичного юридического образования, связанного с Российской Федерацией, или давать возможность любому другому лицу действовать в этом качестве.

По материалам Presse Portal

#Лихтенштейн#траст
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Лихтенштейн#траст