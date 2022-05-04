Лихтенштейн поддержал позицию ЕС в отношении российских трастов

2 мая Правительство Княжества поддержало корректировки законодательства о введении санкций ЕС, включая запрет на предоставление определенных фидуциарных услуг.
Среди прочего, вводится запрет на оказание трастовых услуг трастам или аналогичным юридическим организациям, учредителями или бенефициарами которых являются российские физические или юридические лица.
В течение переходного периода (до 29 мая) по-прежнему могут предоставляться определенные услуги, которые могут касаться исключительно действий, связанных с прекращением существующих деловых отношений. В дальнейшем, за редким исключением, будет запрещено выступать в качестве доверительного собственника, номинального акционера, директора, секретаря или в любом подобном качестве для соответствующего траста или аналогичного юридического образования, связанного с Российской Федерацией, или давать возможность любому другому лицу действовать в этом качестве.
По материалам Presse Portal
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