Лихтенштейн поддержал позицию ЕС в отношении российских трастов

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В течение переходного периода (до 29 мая) по-прежнему могут предоставляться определенные услуги, которые могут касаться исключительно действий, связанных с прекращением существующих деловых отношений. В дальнейшем, за редким исключением, будет запрещено выступать в качестве доверительного собственника, номинального акционера, директора, секретаря или в любом подобном качестве для соответствующего траста или аналогичного юридического образования, связанного с Российской Федерацией, или давать возможность любому другому лицу действовать в этом качестве.