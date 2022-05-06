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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Оман опубликовал руководство по составлению страновой отчетности

Налоговое управление Омана (OTA) опубликовало Руководство по составлению страновой отчетности (CbCR).

Ольга Кутяева
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Маскат, Оман
Маскат, Оман

Руководство охватывает:

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  • общую информацию и цель отчетов CbC;
  • обязанность по подаче отчета CbC;
  • использование информации, представленной в отчете CbC;
  • общее руководство по составлению отчета CbC в отношении источника данных, валюты и года данных, которые должны быть включены;
  • особые указания по подготовке отчета CbC, включая разъяснения по данным, включенным в Таблицу 1, Таблицу 2 и Таблицу 3; и
  • представление отчетов и уведомлений по CbC через портал AEOI Налогового управления Омана.

Требования Омана по отчетности CbC применяются с 1 января 2020 года для групп MNE, которые достигли порогового значения годового консолидированного дохода группы в размере 300 млн OMR за предыдущий год. При необходимости отчеты CbC должны быть представлены в течение 12 месяцев после окончания отчетного финансового года. Уведомления должны быть представлены до последнего дня отчетного финансового года.

Оман приостановил действие требований по подаче местных отчетов о CbC для компаний, не являющихся материнскими в Омане, до дальнейшего уведомления, что означает, что только конечные материнские компании в Омане обязаны подавать отчет о CbC. Однако требования об уведомлении по-прежнему применяются ко всем учрежденным в Османе компаниям.

По материалам Orbitax

#Межстрановая отчетность#Оман#страновой отчет
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Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Межстрановая отчетность#Оман#страновой отчет