Оман опубликовал руководство по составлению страновой отчетности

Налоговое управление Омана (OTA) опубликовало Руководство по составлению страновой отчетности (CbCR).
Руководство охватывает:
Требования Омана по отчетности CbC применяются с 1 января 2020 года для групп MNE, которые достигли порогового значения годового консолидированного дохода группы в размере 300 млн OMR за предыдущий год. При необходимости отчеты CbC должны быть представлены в течение 12 месяцев после окончания отчетного финансового года. Уведомления должны быть представлены до последнего дня отчетного финансового года.
Оман приостановил действие требований по подаче местных отчетов о CbC для компаний, не являющихся материнскими в Омане, до дальнейшего уведомления, что означает, что только конечные материнские компании в Омане обязаны подавать отчет о CbC. Однако требования об уведомлении по-прежнему применяются ко всем учрежденным в Османе компаниям.
По материалам Orbitax
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