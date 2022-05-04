Армения вводит дополнительные льготы для IT-сектора

Правительство Армении одобрило введение налоговой льготы для работников IT-сектора.
Льгота предусматривает 50% вычет индивидуального подоходного налога для каждого сотрудника новых и существующих предприятий IT-сектора при соблюдении следующих условий:
В дополнение к вышеуказанным условиям непогашенное налоговое обязательство бизнеса IT-сектора, если таковое имеется, не должно превышать 100 000 армянских драмов по состоянию на день, предшествующий подаче заявления на льготу.
По материалам orbitax.com
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