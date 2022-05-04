Армения вводит дополнительные льготы для IT-сектора

Правительство Армении одобрило введение налоговой льготы для работников IT-сектора.

Льгота предусматривает 50% вычет индивидуального подоходного налога для каждого сотрудника новых и существующих предприятий IT-сектора при соблюдении следующих условий:

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Не менее 90 % дохода получено от IT-деятельности или, если доход не получен, не менее 90 % сотрудников являются IT-специалистами;

С 1 марта 2022 года по трудовым договорам и гражданско-правовым договорам создано не менее 50 новых рабочих мест; и

Вновь принятые работники не привлекались к работе по трудовым договорам или гражданско-правовым договорам в течение 6 месяцев, предшествующих 1 марта 2022 года.

В дополнение к вышеуказанным условиям непогашенное налоговое обязательство бизнеса IT-сектора, если таковое имеется, не должно превышать 100 000 армянских драмов по состоянию на день, предшествующий подаче заявления на льготу.