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Российское право
Елена Курбатова
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Работа такси будет узаконена

Госдума рассмотрит закон, который установит правила работы такси.

Елена Курбатова
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Правительство РФ разработало и направило на рассмотрение в Госдуму РФ Законопроект, который будет регулировать деятельность такси и их агрегаторов. Закон предусматривает ведение новых информационных реестров: служб заказа такси, в котором будет размещаться информация о статусах разрешений на ведение деятельности в области перевозок; перевозчиков и такси - разместят данные об автомобилях и их владельцах.

Службы такси будут обязаны предоставить ФСБ доступ к базам, в которых хранится информация о заказах. А сами автомобили необходимо будет оснастить устройствами контроля внимания и усталости водителя. Самозанятые смогут оказывать услуги по перевозке, заключив договор со службой заказа такси, которая работает через интернет. Водителя отстранят от работы при наличии более трех неоплаченных штрафов от ГИБДД.

Кроме того, в статье 29 проекта Закона указана ответственность перевозчика и службы такси за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров.

#Госдума#законопроект
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Елена Курбатова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Елена Курбатова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Госдума#законопроект