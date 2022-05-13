Работа такси будет узаконена

Госдума рассмотрит закон, который установит правила работы такси.

Правительство РФ разработало и направило на рассмотрение в Госдуму РФ Законопроект, который будет регулировать деятельность такси и их агрегаторов. Закон предусматривает ведение новых информационных реестров: служб заказа такси, в котором будет размещаться информация о статусах разрешений на ведение деятельности в области перевозок; перевозчиков и такси - разместят данные об автомобилях и их владельцах.

Службы такси будут обязаны предоставить ФСБ доступ к базам, в которых хранится информация о заказах. А сами автомобили необходимо будет оснастить устройствами контроля внимания и усталости водителя. Самозанятые смогут оказывать услуги по перевозке, заключив договор со службой заказа такси, которая работает через интернет. Водителя отстранят от работы при наличии более трех неоплаченных штрафов от ГИБДД.