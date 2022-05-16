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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Мексика предоставляет налоговые льготы на 2022 год

Мексика опубликовала в «Официальном вестнике» 29 апреля 2022 года резолюцию, в которой предусмотрены административные возможности для первичного сектора на 2022 год, включая сельское хозяйство, лесное хозяйство, животноводство и рыболовство.

Ксения Шилкина
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Некоторые из основных преимуществ, предоставляемых административными объектами, включают:

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  • Налогоплательщикам, занимающимся исключительно деятельностью в первичных секторах, разрешается вычитать расходы на временных полевых работников, корма для скота и мелкие расходы (до 5000 мексиканских песо) с упрощенными требованиями к документации, если расходы не превышают 10% от общего годового дохода;
  • Налогоплательщикам первичного сектора разрешено вносить предварительные авансовые платежи по налогу на прибыль и подавать декларации по НДС каждые 6 месяцев, а не ежемесячно;
  • Работодателям первичного сектора разрешено удерживать подоходный налог с временных полевых работников по фиксированной ставке 4% вместо прогрессивной;
  • Налогоплательщики, занимающиеся сельскохозяйственной деятельностью, освобождаются от обязанности подавать предварительную и годовую налоговые декларации, если их доход не превышает 20-кратного годового размера ЕМС на члена или 200-кратного годового размера ЕМС в целом; и
  • Компаниям или ассоциациям производителей, а также другим юридическим лицам, которые занимаются исключительно деятельностью в сырьевом секторе, созданным исключительно партнерами или ассоциированными физическими лицами, предоставляется 30-процентная скидка на налог, если доход каждого партнера/ассоциированного лица не превышает 423-кратного годового размера ЕМС.

Постановление вступило в силу 30 апреля 2022 г., при этом льготы действуют в течение всего 2022 финансового года.

По материалам orbitax.com

#Мексика#налоговые льготы
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Мексика#налоговые льготы