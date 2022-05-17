Узбекистан предоставляет новые налоговые льготы

В Узбекистане опубликован Закон № ЗРУ-767 от 5 мая 2022 года о дополнениях и изменениях в Налоговый кодекс, которым предусмотрены новые и пересмотренные налоговые льготы.
Закон вступил в силу 6 мая 2022 года, с разными датами вступления в силу разных мер. Как указано в сообщении Государственного налогового комитета, некоторые из основных мер включают следующее:
· уплата корпоративного налога, налога с оборота, социального налога и налога на доходы физических лиц по ставке 1%;
· уплата имущественного и земельного налогов и налога за пользование водными ресурсами в размере 1 % от иной начисленной суммы этих налогов;
Закон также смягчает требование о регистрации для налогоплательщиков, осуществляющих электронную торговлю товарами, работами и услугами (электронная коммерция).
Ранее налогоплательщики, занимающиеся электронной коммерцией, могли претендовать на пониженную ставку корпоративного налога в размере 7,5%, если они были зарегистрированы в Национальном реестре субъектов электронной коммерции. В соответствии с внесенными поправками требование о регистрации удалено, но налогоплательщик по-прежнему должен получать не менее 90% своего дохода от деятельности в области электронной коммерции.
По материалам orbitax.com
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