Узбекистан предоставляет новые налоговые льготы

В Узбекистане опубликован Закон № ЗРУ-767 от 5 мая 2022 года о дополнениях и изменениях в Налоговый кодекс, которым предусмотрены новые и пересмотренные налоговые льготы.

Закон вступил в силу 6 мая 2022 года, с разными датами вступления в силу разных мер. Как указано в сообщении Государственного налогового комитета, некоторые из основных мер включают следующее:

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Юридические лица, полностью освобожденные от уплаты имущественного и земельного налогов, обязаны уплачивать 1% иным образом начисленной суммы этих налогов, в том числе туроператоры, турагенты, поставщики услуг по размещению в сектор туризма, предприятия общественного питания и некоторые другие (вступает в силу через 3 месяца после вступления закона в силу);

Льготы по НДС на растительное масло и некоторые продукты питания, срок действия которых ранее истекал 30 апреля 2022 г., продлены до 31 декабря 2022 г.;

Налогоплательщикам, работающим в сфере местной промышленности, сельского хозяйства и услуг в Муйнокском районе, с 1 января 2022 года по 1 января 2031 года предоставляются следующие льготы:

· уплата корпоративного налога, налога с оборота, социального налога и налога на доходы физических лиц по ставке 1%;

· уплата имущественного и земельного налогов и налога за пользование водными ресурсами в размере 1 % от иной начисленной суммы этих налогов;

Для экспортеров окрашенных тканей и готовых швейных изделий с 1 февраля 2022 года по 1 января 2025 года предусмотрена пониженная ставка социального налога в размере 1% при условии, что не менее 80% общей выручки получено от экспорта такой продукции.

Закон также смягчает требование о регистрации для налогоплательщиков, осуществляющих электронную торговлю товарами, работами и услугами (электронная коммерция).

Ранее налогоплательщики, занимающиеся электронной коммерцией, могли претендовать на пониженную ставку корпоративного налога в размере 7,5%, если они были зарегистрированы в Национальном реестре субъектов электронной коммерции. В соответствии с внесенными поправками требование о регистрации удалено, но налогоплательщик по-прежнему должен получать не менее 90% своего дохода от деятельности в области электронной коммерции.