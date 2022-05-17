Египет принял поправки к Закону об НДС, включающие новую упрощенную регистрацию для нерезидентов

ставка НДС 0% предусмотрена для товаров и услуг, экспортируемых по проектам, действующим в рамках специальных экономических зон, а также товаров и услуг, импортируемых такими проектами из-за рубежа или других частей Египта за пределами СЭЗ;
вводятся положения о новой упрощенной системе регистрации НДС для нерезидентных поставщиков товаров и услуг, которые не осуществляют деятельность через постоянное представительство в Египте и осуществляют поставки незарегистрированным лицам;
вводятся новые требования по обратному начислению и регистрации для незарегистрированных лиц, которые поставляют товары и услуги, не облагаемые НДС, и импортируют услуги, облагаемые НДС;
освобождение от требований обратного начисления предоставляется зарегистрированным лицам, импортирующим услуги, если поставщик-нерезидент зарегистрирован по упрощенной системе регистрации, а также освобождение от взимания НДС таможней на импортируемые товары, если поставщик-нерезидент зарегистрирован;
приостановление НДС на 1 год с возможным продлением на 1 год для машин и оборудования, приобретенных на местном рынке или импортированных для промышленных целей, за исключением сервисных компаний, которое преобразуется в освобождение от НДС, если машины или оборудование используются в промышленных целях в течение 1 или 2х летнего периода приостановления и последующих 5 лет, в противном случае НДС будет подлежать уплате;
освобождение от НДС распространяется на поставки санитарных услуг, нетуристических морских перевозок для физических лиц, воздушных перевозок для физических лиц и услуг по перевозке некоторых импортных товаров, включая фасоль, зерно и пищевую соль;
введены новые положения о штрафах за нарушения, не считающиеся уклонением от уплаты налогов, которые включают штраф в размере 1% от суммы НДС, подлежащей уплате, с минимальным штрафом в 1 000 EGP и максимальным в 10 000 EGP, который удваивается в случае повторных нарушений; и
вводится НДС по стандартной ставке 14% на рекламные услуги, заменяющий 20%-ный гербовый сбор, при этом предусмотрено освобождение для некоторых видов рекламы, включая рекламу, выпускаемую правительством и государственными органами.
Предусмотренные меры в целом вступают в силу с 27 января 2022 года, хотя для новой упрощенной системы регистрации НДС необходимо издать исполнительный регламент. После их издания будет предоставлена 6-месячная отсрочка для поставщиков услуг-нерезидентов и 2-летняя отсрочка для поставщиков товаров.