Египет принял поправки к Закону об НДС, включающие новую упрощенную регистрацию для нерезидентов

Предусмотренные меры в целом вступают в силу с 27 января 2022 года, хотя для новой упрощенной системы регистрации НДС необходимо издать исполнительный регламент. После их издания будет предоставлена 6-месячная отсрочка для поставщиков услуг-нерезидентов и 2-летняя отсрочка для поставщиков товаров.