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Елена Курбатова
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IT-компании должны сдавать отчет об увольнениях

Минобороны пояснил когда нужно подать отчет при увольнении IT-сотрудника.

Елена Курбатова
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Согласно Постановлению Правительства РФ от 28.03.2022г. № 490 (далее – Постановление № 490), с 1 апреля текущего года работникам аккредитованных IT-компаний может быть предоставлена отсрочка от призыва на военную службу. Для этого необходимо, чтобы выполнялись условия, приведенные в п. 2 Правил, утвержденных Постановлением № 490, а именно: сотрудник должен быть оформлен по трудовому договору, работать не менее 11 месяцев в году, предшествующему очередному призыву, иметь высшее образование по специальности, приведенной в Приложении к Постановлению № 490 или же трудовой договор заключен в течение первого года с даты окончания ВУЗа.

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Согласно п. 5 Правил, утвержденных Постановлением № 490, при увольнении сотрудников, которым была предоставлена отсрочка, работодатель обязан сообщить об этом в военкомат в течение двух недель. Министерство обороны РФ в Письме от 27.04.2022г. № 308/2/771 отмечает, что указанные сведения представляются по форме, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 27.11.2006г. № 719.

При нарушении установленного срока, работодатель может быть привлечен к административной ответственности на основании ст. 21.4 КоАП РФ.

#ИТ-компания#отчетность
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Елена Курбатова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Елена Курбатова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#ИТ-компания#отчетность