IT-компании должны сдавать отчет об увольнениях

Согласно Постановлению Правительства РФ от 28.03.2022г. № 490 (далее – Постановление № 490), с 1 апреля текущего года работникам аккредитованных IT-компаний может быть предоставлена отсрочка от призыва на военную службу. Для этого необходимо, чтобы выполнялись условия, приведенные в п. 2 Правил, утвержденных Постановлением № 490, а именно: сотрудник должен быть оформлен по трудовому договору, работать не менее 11 месяцев в году, предшествующему очередному призыву, иметь высшее образование по специальности, приведенной в Приложении к Постановлению № 490 или же трудовой договор заключен в течение первого года с даты окончания ВУЗа.