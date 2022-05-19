Оман и Россия ведут переговоры по соглашениям о налогах и визах

Оман и Россия ведут переговоры по налоговому соглашению и соглашению об отмене визовых требований для укрепления сотрудничества в коммерческом и туристическом секторах. Об этом заявил министр иностранных дел Омана Сайид Бадр Аль-Бусаиди.

«Первым приоритетом для нас является соглашение о двойном налогообложении, по которому мы ждем комментариев от российской стороны. Второй - окончательная отмена визовых требований. Надеюсь, что в ближайшее время мы выйдем на подписание этого соглашения, что поможет расширить сотрудничество в сфере туризма и деловых контактов», рассказал Аль-Бусаиди на совместной пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Маскате.

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Лавров, в свою очередь, подтвердил, что стороны будут совершенствовать договорно-правовую базу, в том числе введение безвизового режима для граждан России и Омана.