Турция уточнила применение льгот для экспортирующих и производственных компаний

Налоговая служба Турции объявила о публикации Общего коммюнике № 20, в котором вносятся поправки в Общее коммюнике № 1 в отношении снижения корпоративного налога для экспортных и производственных компаний, введенного Законом № 7351.

Льгота включает пониженную (скидку) ставку корпоративного налога на 1% в отношении:

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Прибыли, полученной компаниями-экспортерами исключительно от экспортной деятельности; и

Прибыли, полученной компаниями, имеющими свидетельство о промышленной регистрации, исключительно от производственной деятельности.

В коммюнике уточняется, что экспортным компаниям нужно только заниматься экспортной деятельностью, чтобы применить снижение на 1%. Для производственных компаний скидка 1% может применяться, если компания имеет свидетельство о промышленной регистрации и ведет активную производственную деятельность. Если компания имеет свидетельство о промышленной регистрации, но фактически не занимается производственной деятельностью, или наоборот, скидка в размере 1% может не применяться.

Что касается экспортной деятельности, уточняется, что снижение ставки на 1% может применяться к доходам от экспорта как товаров, так и услуг. Кроме того, предусмотрено, что если товары, приобретенные за границей, «экспортируются» путем продажи покупателю в другой стране без въезда в Турцию, может применяться снижение ставки в размере 1%. Внутренние продажи товаров, которые будут продаваться в свободных зонах и магазинах беспошлинной торговли, также считаются экспортом, на который распространяется снижение ставки.

В коммюнике также разъясняется, что налогоплательщики, использующие календарный год в качестве отчетного периода, могут воспользоваться снижением ставки на 1% для своих доходов от производственной и экспортной деятельности с 1 января 2022 года при выполнении всех условий.