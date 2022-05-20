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Российские налоги
Елена Курбатова
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ФНС проводит новый эксперимент

Можно будет бесплатно получить софт для использования электронной подписи.

Елена Курбатова
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Для того, чтобы пользоваться электронной подписью, полученной в текущем году, необходимо приобрести специальное программное обеспечение (далее – ПО). Однако Налоговая служба решила провести эксперимент по безвозмездному предоставлению таких программ (Приказ ФНС от 25.04.2022г. № ЕД-7-24/343@). Получить ПО можно только при получении самой электронной подписи в налоговой инспекции и на срок, равный сроку использования такой подписи. Кроме того, ПО предоставляется для подписей, выданных после 12 апреля 2022г. Если владелец подписи, выпущенной до указанной даты, желает принять участие в эксперименте, то он должен перевыпустить сертификат подписи.

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Участие в эксперименте разработчиков программного обеспечения и пользователей Удостоверяющего центра ФНС добровольное и продлится до 28 октября 2022г. Сейчас можно получить ПО от разработчика ООО «Криптопро» и АО «ИнфоТеКС».

#программное обеспечение#ФНС РФ#электронные подписи
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Елена Курбатова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Елена Курбатова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#программное обеспечение#ФНС РФ#электронные подписи