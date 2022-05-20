ФНС проводит новый эксперимент

Для того, чтобы пользоваться электронной подписью, полученной в текущем году, необходимо приобрести специальное программное обеспечение (далее – ПО). Однако Налоговая служба решила провести эксперимент по безвозмездному предоставлению таких программ (Приказ ФНС от 25.04.2022г. № ЕД-7-24/343@). Получить ПО можно только при получении самой электронной подписи в налоговой инспекции и на срок, равный сроку использования такой подписи. Кроме того, ПО предоставляется для подписей, выданных после 12 апреля 2022г. Если владелец подписи, выпущенной до указанной даты, желает принять участие в эксперименте, то он должен перевыпустить сертификат подписи.