ФНС проводит новый эксперимент

Можно будет бесплатно получить софт для использования электронной подписи.
Для того, чтобы пользоваться электронной подписью, полученной в текущем году, необходимо приобрести специальное программное обеспечение (далее – ПО). Однако Налоговая служба решила провести эксперимент по безвозмездному предоставлению таких программ (Приказ ФНС от 25.04.2022г. № ЕД-7-24/343@). Получить ПО можно только при получении самой электронной подписи в налоговой инспекции и на срок, равный сроку использования такой подписи. Кроме того, ПО предоставляется для подписей, выданных после 12 апреля 2022г. Если владелец подписи, выпущенной до указанной даты, желает принять участие в эксперименте, то он должен перевыпустить сертификат подписи.
Участие в эксперименте разработчиков программного обеспечения и пользователей Удостоверяющего центра ФНС добровольное и продлится до 28 октября 2022г. Сейчас можно получить ПО от разработчика ООО «Криптопро» и АО «ИнфоТеКС».
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