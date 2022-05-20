Румыния собирается перейти на прогрессивную налоговую систему

Премьер-министр Румынии Николае Чукэ 18 мая объявил, что Правительство рассматривает возможность изменения налоговой системы страны, которая будет включать замену действующих фиксированных налоговых ставок на прогрессивные.
В настоящее время в Румынии действует единая 10% ставка налога на доходы физических лиц, в то время как доходы корпораций облагаются по ставке 16%.
Министру финансов Адриану Качиу было поручено представить предложения по возможным изменениям в течение следующих двух недель. Подробная информация о предложениях будет опубликована по мере готовности.
По материалам Orbitax
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