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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Румыния собирается перейти на прогрессивную налоговую систему

Премьер-министр Румынии Николае Чукэ 18 мая объявил, что Правительство рассматривает возможность изменения налоговой системы страны, которая будет включать замену действующих фиксированных налоговых ставок на прогрессивные.

Ольга Кутяева
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Тимишоара, Румыния
Тимишоара, Румыния

В настоящее время в Румынии действует единая 10% ставка налога на доходы физических лиц, в то время как доходы корпораций облагаются по ставке 16%.

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Министру финансов Адриану Качиу было поручено представить предложения по возможным изменениям в течение следующих двух недель. Подробная информация о предложениях будет опубликована по мере готовности.

По материалам Orbitax

#налог на прибыль (Corporation Tax)#Румыния
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#налог на прибыль (Corporation Tax)#Румыния