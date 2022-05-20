Греческий парламент рассматривает возможность 30 % освобождения от налогов для реорганизации малого и среднего бизнеса

Парламент Греции рассматривает законопроект о стимулировании развития бизнеса посредством корпоративных преобразований (реорганизаций) и сотрудничества.
Основным стимулом является освобождение от налога на прибыль в размере 30% доналоговой прибыли новой компании, возникшей в результате реорганизации, при соблюдении следующих условий:
При определенных других условиях освобождение от налога в размере 30% также предоставляется для сотрудничества лиц, созданных по договору или соглашению между не связанными между собой лицами, и для вклада индивидуального предпринимателя в любую форму компании.
Освобождение от налога в размере 30% будет применяться на срок до 9 лет, начиная с года, следующего за завершением реорганизации, началом сотрудничества или вкладом индивидуального предпринимателя.
Общая налоговая выгода будет ограничена 500 000 евро для реорганизации и взносов индивидуального предпринимателя и 125 000 евро для каждого лица, сотрудничающего в кооперации.
По материалам orbitax.com
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