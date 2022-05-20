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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Греческий парламент рассматривает возможность 30 % освобождения от налогов для реорганизации малого и среднего бизнеса

Парламент Греции рассматривает законопроект о стимулировании развития бизнеса посредством корпоративных преобразований (реорганизаций) и сотрудничества.

Ксения Шилкина
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Основным стимулом является освобождение от налога на прибыль в размере 30% доналоговой прибыли новой компании, возникшей в результате реорганизации, при соблюдении следующих условий:

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  • Средний оборот за последние три года всех обществ или индивидуальных предпринимателей, участвующих в реорганизации, составляет не менее 150% от среднего оборота общества или индивидуального предпринимателя с наибольшим средним оборотом за последние три года;
  • Компании или индивидуальные предприниматели, участвующие в реорганизации, являются микро-, малыми или средними предприятиями (МСП);
  • Оборот нового общества в результате реорганизации составляет не менее 375 000 евро; и
  • В новой компании работает более 9 штатных сотрудников.

При определенных других условиях освобождение от налога в размере 30% также предоставляется для сотрудничества лиц, созданных по договору или соглашению между не связанными между собой лицами, и для вклада индивидуального предпринимателя в любую форму компании.

Освобождение от налога в размере 30% будет применяться на срок до 9 лет, начиная с года, следующего за завершением реорганизации, началом сотрудничества или вкладом индивидуального предпринимателя.

Общая налоговая выгода будет ограничена 500 000 евро для реорганизации и взносов индивидуального предпринимателя и 125 000 евро для каждого лица, сотрудничающего в кооперации.

По материалам orbitax.com

#Греция#налоговые льготы
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Греция#налоговые льготы