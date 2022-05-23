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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Минфин уточнил применение повышенного порога для сделок, считающихся контролируемыми для целей трансфертного ценообразования

Минфин России опубликовал инструктивное письмо 03-12-12/1/37761, касающееся порога для контролируемых сделок для целей трансфертного ценообразования в 2021 и 2022 годах.

Ксения Шилкина
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В частности, письмо касается сделок между несвязанными сторонами, которые признаются контролируемыми для целей трансфертного ценообразования. В том числе по следующим видам сделок:

  • Сделки по реализации (перепродаже) товаров, выполнению работ, оказанию услуг, совершаемые при участии лиц, не связанных между собой, если такие не связанные между собой лица:

· не выполняют никаких дополнительных функций в сделках, за исключением организации реализации (перепродажи) товаров, выполнения работ, оказания услуг одним лицом другому связанному лицу; и

· не берут на себя никаких рисков и не используют какие-либо активы для организации реализации (перепродажи) товаров, выполнения работ, оказания услуг одним лицом другому связанному лицу;

  • Внешнеторговые операции с отдельными товарными группами, в том числе с нефтью и изделиями из нефти, черными металлами, цветными металлами, минеральными удобрениями, драгоценными металлами и драгоценными камнями; и
  • Сделки, одной из сторон которых является лицо, зарегистрированное в юрисдикции из «черного списка» Минфина.

Вышеуказанные сделки признаются контролируемыми, если размер дохода по таким сделкам с одним лицом (лицами) в календарном году превышает установленный порог, недавно увеличенный Федеральным законом № 67-ФЗ с 60 млн рублей до 120 млн рублей от 26.03.2022.

В письме разъяснено, что повышенный порог применяется к операциям, доходам и/или расходам, признаваемым при исчислении корпоративной налоговой базы, начиная с 2022 года, независимо от даты заключения соответствующего договора.

По материалам orbitax.com

#Минфин#трансфертное ценообразование
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Минфин#трансфертное ценообразование