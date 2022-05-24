Антикризисный пакет Болгарии поможет смягчить последствия инфляции

Болгарское правительство объявило об антикризисном пакете, чтобы помочь смягчить последствия инфляции.
Среди прочего, пакет включает в себя определенные меры по НДС:
Пакет также включает скидки на бензин, дизельное топливо и другие виды топлива для физических лиц, освобождение от акцизов на электроэнергию и природный газ, а также повышенные налоговые льготы для семей с детьми.
Пакет подлежит утверждению в парламенте.
По материалам orbitax.com
Ваш комментарий отправлен на модерацию!
После проверки администратором он появится здесь