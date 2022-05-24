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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Антикризисный пакет Болгарии поможет смягчить последствия инфляции

Болгарское правительство объявило об антикризисном пакете, чтобы помочь смягчить последствия инфляции.

Ксения Шилкина
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Среди прочего, пакет включает в себя определенные меры по НДС:

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  • Снижение ставки НДС на хлеб до 0%;
  • Снижение ставки НДС на отопление, горячее водоснабжение и природный газ для конечных/бытовых потребителей до 9%; и
  • Увеличение порога регистрации НДС с 50 000 левов до 100 000 левов.

Пакет также включает скидки на бензин, дизельное топливо и другие виды топлива для физических лиц, освобождение от акцизов на электроэнергию и природный газ, а также повышенные налоговые льготы для семей с детьми.

Пакет подлежит утверждению в парламенте.

По материалам orbitax.com

#Болгария#НДС / VAT
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Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Болгария#НДС / VAT