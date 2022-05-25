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Елена Курбатова
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Изменят условия получения пособия по уходу за ребенком

Чтобы получать зарплату и пособие по уходу за ребенком, рабочий день должен быть не более 50% от его нормальной продолжительности.

Елена Курбатова
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Законопроекты № 41991-8 и 42001-8, которые вносят поправки в порядок начисления пособия по уходу за ребенком, приняты Госдумой в первом чтении. Суть изменений состоит в том, что на законодательном уровне будет закреплена норма рабочего времени, при соблюдении которой пособие будет выплачиваться. В Проектах – это не менее половины нормальной продолжительности рабочего времени сотрудника.

Сейчас такая норма четко не установлена, из-за чего возникают споры с ФСС, который раньше возмещал работодателю пособие, а сейчас выплачивает его напрямую работникам. Работодатели считают, что, сократив рабочий день на непродолжительное время, работник имеет право получать пособие, тогда как ФСС считает, что, пособие платится за уход за ребенком, а его невозможно обеспечить при незначительном сокращении времени работы. Кроме того, пособие должно компенсировать потерю заработка, а не являться дополнительным источником дохода.

С одной стороны, введение четкой временной нормы сокращения рабочего дня снизит количество судебных претензий, и работники будут уверенны, что ФСС не отсудит у них выплаты. Но с другой стороны, согласно судебной практике, сейчас ФСС соглашается с тем, что шестичасовой рабочий день дает право на получение пособия, а при введении изменений, получателей пособий станет гораздо меньше.

#пособие по уходу за ребенком#рабочее время#ФСС
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Елена Курбатова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Елена Курбатова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#пособие по уходу за ребенком#рабочее время#ФСС