Изменят условия получения пособия по уходу за ребенком

Чтобы получать зарплату и пособие по уходу за ребенком, рабочий день должен быть не более 50% от его нормальной продолжительности.

Законопроекты № 41991-8 и 42001-8, которые вносят поправки в порядок начисления пособия по уходу за ребенком, приняты Госдумой в первом чтении. Суть изменений состоит в том, что на законодательном уровне будет закреплена норма рабочего времени, при соблюдении которой пособие будет выплачиваться. В Проектах – это не менее половины нормальной продолжительности рабочего времени сотрудника.

Сейчас такая норма четко не установлена, из-за чего возникают споры с ФСС, который раньше возмещал работодателю пособие, а сейчас выплачивает его напрямую работникам. Работодатели считают, что, сократив рабочий день на непродолжительное время, работник имеет право получать пособие, тогда как ФСС считает, что, пособие платится за уход за ребенком, а его невозможно обеспечить при незначительном сокращении времени работы. Кроме того, пособие должно компенсировать потерю заработка, а не являться дополнительным источником дохода.