Британские Виргинские острова проведут амнистию процентов по налогу на недвижимость

Правительство Виргинских островов предоставляет владельцам недвижимости 100%-ю скидку на проценты по налогу на недвижимость, начисленные за 2021 год и предшествующие годы.

Период освобождения продлится с 1 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года. Владельцев недвижимости призывают немедленно оплатить непогашенную сумму основного долга (налога) или договориться с Комиссаром внутренних доходов г-жой Карен Смит-Аарон о плане выплат, чтобы погасить непогашенную сумму в течение срока действия льготы.

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Г-жа Смит-Аарон сказала: "Правительство намерено провести амнистию процентов по налогу на недвижимость, надеясь, что владельцы недвижимости в полной мере воспользуются этой возможностью, чтобы их налоги на недвижимость были оплачены в соответствии с Законом о налоге на недвижимость (глава 207)".

Комиссар призывает владельцев недвижимости ликвидировать все непогашенные налоги на недвижимость. Налог на недвижимость подлежит уплате 1 сентября и продлевается до 30 ноября ежегодно без начисления процентов. Владельцам недвижимости также напоминают, что документы на землю не будут обработаны в Департаменте внутренних доходов, если налог на недвижимость, относящийся к участку, не оплачен до настоящего времени.