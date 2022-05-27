Утвердили правила обмена электронными транспортными документами

Порядок вступает в силу с 1 сентября текущего года и позволяет обмениваться таким документами, как: транспортная накладная, заказ-наряд, сопроводительная ведомость. Обмен документами будет осуществляться в XML-формате через специальную информсистему. Оператор такой системы, при получении файла, осуществляет его проверку. Если будут обнаружены ошибки, то документ нужно будет сформировать и направить снова. При положительном результате оператор направит документ в госинформсистему электронных перевозочных документов. Госсистема также проводит проверку документа. Если в документе обнаружатся ошибки, у отправителя будет 5 дней с даты получения уведомления на их исправление.