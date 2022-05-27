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Российские налоги
Елена Курбатова
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Утвердили правила обмена электронными транспортными документами

Опубликовано Постановление, регулирующее электронный документооборот при перевозке грузов.

Елена Курбатова
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25 мая 2022г. опубликовано Постановление Правительства РФ от 21.05.2022г. № 931, которым утвержден порядок осуществления электронного документооборота, в частности, между сторонами договора грузоперевозки, которые заключили соглашение о цифровом документообороте с оператором информационной системы (п. 23 ст. 2 Федерального закона от 08.11.2007г. № 259-ФЗ).

Порядок вступает в силу с 1 сентября текущего года и позволяет обмениваться таким документами, как: транспортная накладная, заказ-наряд, сопроводительная ведомость. Обмен документами будет осуществляться в XML-формате через специальную информсистему. Оператор такой системы, при получении файла, осуществляет его проверку. Если будут обнаружены ошибки, то документ нужно будет сформировать и направить снова. При положительном результате оператор направит документ в госинформсистему электронных перевозочных документов. Госсистема также проводит проверку документа. Если в документе обнаружатся ошибки, у отправителя будет 5 дней с даты получения уведомления на их исправление.

Указанный порядок необходим для того, чтобы сформировать госсистему, в которую будут передаваться сведения, упрощающие организацию грузоперевозок и снижающие затраты.

#Постановление Правительства#электронные подписи#электронный документ
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Елена Курбатова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Елена Курбатова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Постановление Правительства#электронные подписи#электронный документ