Считаем НДС у производителя бензина

Минфин рассмотрел запрос о расчете НДС в ситуации, когда производитель прямогонного бензина, передает его заказчику, при этом такой бензин был произведен из давальческого сырья. Вопрос возник вследствие того, что, согласно действующему законодательству, при исчислении НДС в случае реализации прямогонного бензина, в базу включается акциз (п. 1, п. 5 ст. 154, ст. 105.3 НК РФ). При этом производитель имеет право принять к вычету такой акциз, в частности, если имеет свидетельство на производство прямогонного бензина, а заказчик использует такой бензин для дальнейшей переработки и также имеет свидетельство на право такой переработки (п. 14 ст. 200 НК РФ). Счет-фактура в таких случаях выставляется с надписью или штампом «Без акциза» (п. 9 ст. 198 НК РФ), то есть сумма акциза заказчику не предъявляется. Возникает вопрос: если акциз есть, но принимается к вычету производителем без предъявления его заказчику, то нужно ли включать его в базу при расчете НДС?