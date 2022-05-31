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Российские налоги
Елена Курбатова
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Считаем НДС у производителя бензина

Минфин пояснил порядок определения налоговой базы по НДС при производстве прямогонного бензина.

Елена Курбатова
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Минфин рассмотрел запрос о расчете НДС в ситуации, когда производитель прямогонного бензина, передает его заказчику, при этом такой бензин был произведен из давальческого сырья. Вопрос возник вследствие того, что, согласно действующему законодательству, при исчислении НДС в случае реализации прямогонного бензина, в базу включается акциз (п. 1, п. 5 ст. 154, ст. 105.3 НК РФ). При этом производитель имеет право принять к вычету такой акциз, в частности, если имеет свидетельство на производство прямогонного бензина, а заказчик использует такой бензин для дальнейшей переработки и также имеет свидетельство на право такой переработки (п. 14 ст. 200 НК РФ). Счет-фактура в таких случаях выставляется с надписью или штампом «Без акциза» (п. 9 ст. 198 НК РФ), то есть сумма акциза заказчику не предъявляется. Возникает вопрос: если акциз есть, но принимается к вычету производителем без предъявления его заказчику, то нужно ли включать его в базу при расчете НДС?

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Минфин отмечает, что в рассматриваемой ситуации, база по НДС будет определяться без учета акциза. То есть будет равно стоимости обработки/переработки такого бензина. Выводы Минфина доведены до нижестоящих налоговых органов (Письмо Минфина от 18.05.2022г. СД-4-3/6020@).

#акцизы#Минфин#НДС
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Елена Курбатова (подробнее)
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Елена Курбатова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#акцизы#Минфин#НДС