Джерси оценил уровень риска отмывания виртуальных активов

Первый национальный обзор рисков в секторе виртуальных активов, проведенный Правительством Джерси, оценил риски по борьбе с отмыванием денег (AML) как ограниченные, поскольку осторожный подход юрисдикции к виртуальным активам позволил сохранить этот сектор небольшим.

На данный момент в Комиссии по финансовым услугам Джерси (JFSC) зарегистрировано только три поставщика услуг виртуальных активов (VASP), хотя существует также определенный косвенный риск, когда бизнес ведется с организациями, которые сами напрямую работают с виртуальными активами. Комиссия отметила, что бизнес виртуальных активов является глобальным, и VASP часто работают в нескольких юрисдикциях, что увеличивает риски и одновременно снижает ясность в отношении того, какая юрисдикция в конечном итоге отвечает за регулирование виртуальных активов и какие лица подлежат мерам AML.

В правительственном отчете подчеркивается, что в настоящее время Джерси не соответствует глобальным стандартам ФАТФ в отношении VASP и станет таковым только после вступления в силу Закона о доходах от преступной деятельности. Консервативный подход юрисдикции к виртуальным активам послужил смягчающим фактором, но он также препятствовал властям и компаниям в развитии более глубокого понимания сектора и рисков, которые он может представлять. «Отсутствие опыта и знаний означает, что компании, взаимодействующие с виртуальными валютами, могут быть не готовы адекватно реагировать на риски», - предупреждает JFSC.

Отчет является промежуточным шагом в выполнении требований ФАТФ по оценке рисков. Однако Правительство Джерси отмечает, что ожидает «значительного роста» сектора виртуальных активов в ближайшем будущем. Когда измененный закон о доходах от преступлений вступит в силу, JFSC сможет собрать соответствующие данные, чтобы власти могли провести полную оценку рисков.