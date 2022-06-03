Дискриминационная арендная плата — не решение проблемы

Минпромторг порекомендовал арендодателям торговых центров не пытаться покрывать свои убытки, вызванные приостановкой деятельности «якорных» арендаторов, за счет оставшихся арендаторов.

Предыстория. Временное приостановление на территории России деятельности иностранных организации, функционирующих в торговой сфере, привело к проблеме посещаемости гражданами торгово-развлекательных центров.

На это указывают и эмпирические данные, сообщенные ТАСС президентом РСТЦ Д. Москаленко – по его сведениям, посещаемость торговых центров снизилась на 15%.

Проблема посещаемости привела к ухудшению положений оставшихся арендаторов – чем меньше посетителей, соответственно, тем меньше выручка.

На этом проблемы не закончились. Арендная плата, получаемая арендодателями от тех, кто приостановил деятельность – «якорных» арендаторов, снизилась, поскольку для таких арендаторов размер платы определяется в зависимости от оборота хозяйствующего субъекта – арендатора. Неполученный доход владельцы недвижимости в сложившейся ситуации пытаются восстановить за счет оставшихся арендаторов, тем самым ухудшая их итак ухудшенное положение.