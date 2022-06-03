News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
О компании Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Российское право
Асият Алибекова
2

Дискриминационная арендная плата — не решение проблемы

Минпромторг порекомендовал арендодателям торговых центров не пытаться покрывать свои убытки, вызванные приостановкой деятельности «якорных» арендаторов, за счет оставшихся арендаторов.

Асият Алибекова
Обсудить

Предыстория. Временное приостановление на территории России деятельности иностранных организации, функционирующих в торговой сфере, привело к проблеме посещаемости гражданами торгово-развлекательных центров.

На это указывают и эмпирические данные, сообщенные ТАСС президентом РСТЦ Д. Москаленко – по его сведениям, посещаемость торговых центров снизилась на 15%.

Проблема посещаемости привела к ухудшению положений оставшихся арендаторов – чем меньше посетителей, соответственно, тем меньше выручка.

На этом проблемы не закончились. Арендная плата, получаемая арендодателями от тех, кто приостановил деятельность – «якорных» арендаторов, снизилась, поскольку для таких арендаторов размер платы определяется в зависимости от оборота хозяйствующего субъекта – арендатора. Неполученный доход владельцы недвижимости в сложившейся ситуации пытаются восстановить за счет оставшихся арендаторов, тем самым ухудшая их итак ухудшенное положение.

Решение. Минпромторг предлагает арендодателям предусмотреть вместо оборотных сумм фиксированные платежи — уровнять положение «якорных» арендаторов и остальных (для последних установлены фиксированные суммы).

#амортизация#аренда
Обсудить
Асият Алибекова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Асият Алибекова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#амортизация#аренда