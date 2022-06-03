Эстония подтвердила завершение внутренних процедур для вступления в силу BEPS MLI для 7 соглашений

Согласно обновленной информации ОЭСР, 1 июня Эстония сдала на хранение обновленное уведомление, подтверждающее завершение внутренних процедур для вступления в силу Многосторонней конвенции (MLI) для 7 дополнительных охватываемых налоговых соглашений.
В число этих соглашений входят налоговые договоры Эстонии с Бельгией, Грузией, Индией, Испанией, островом Мэн, Литвой и Норвегией.
Уведомление, подтверждающее завершение внутренних процедур, требуется потому, что Эстония сделала соответствующую оговорку. После депонирования последнего уведомления положения MLI будут в целом применяться:
По материалам Orbitax
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