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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Эстония подтвердила завершение внутренних процедур для вступления в силу BEPS MLI для 7 соглашений

Согласно обновленной информации ОЭСР, 1 июня Эстония сдала на хранение обновленное уведомление, подтверждающее завершение внутренних процедур для вступления в силу Многосторонней конвенции (MLI) для 7 дополнительных охватываемых налоговых соглашений.

Ольга Кутяева
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Таллин, Эстония
Таллин, Эстония

В число этих соглашений входят налоговые договоры Эстонии с Бельгией, Грузией, Индией, Испанией, островом Мэн, Литвой и Норвегией.

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Уведомление, подтверждающее завершение внутренних процедур, требуется потому, что Эстония сделала соответствующую оговорку. После депонирования последнего уведомления положения MLI будут в целом применяться:

  • в отношении налогов, удерживаемых у источника с сумм, выплаченных или зачисленных нерезидентам, когда событие, приводящее к возникновению таких налогов, происходит с 1 января 2023 года; и
  • в отношении всех других налогов, для налогов, взимаемых в отношении налогооблагаемых периодов, начинающихся 1 января 2023 года или после этой даты.

По материалам Orbitax

#MLI#Эстония
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Ольга Кутяева (подробнее)
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#MLI#Эстония