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Елена Курбатова
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На общественное обсуждение вынесен новый ФСБУ «Инвентаризация».

В соответствии с Программой разработки ФСБУ, Минфин РФ представил Проект стандарта, регулирующий проведение инвентаризации.

Елена Курбатова
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31 мая 2022 года Минфин РФ опубликовал Проект ФСБУ, который будет регламентировать проведение инвентаризации. По большей части в стандарт объединили требования, которые сейчас содержатся в п. 26-28 Положения по ведению бухучета и бухотчетности в РФ (утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998г. № 34н) и в Методических рекомендациях по инвентаризации имущества и финобязательств (утв. Приказом Минфина РФ от 13.06.1995г. № 49). Однако есть и новшества, например:

  • проведение инвентаризации не будет требоваться, если реорганизация проводится в форме преобразования;
  • отражать результаты инвентаризации нужно будет последним днем календарного года;
  • зачет излишков и недостач возможен в исключительных случаях, при этом зачесть можно активы одного и того же наименования и в одинаковых количествах.

Публичное обсуждение проводится до 7 сентября 2022г., а применение стандарта планируется с 2025 года (Приказ Минфина РФ от 22.02.2022г. № 23н).

#инвентаризация#Минфин#ФСБУ
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Елена Курбатова (подробнее)
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+7 495 234 38 33
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Елена Курбатова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#инвентаризация#Минфин#ФСБУ