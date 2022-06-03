На общественное обсуждение вынесен новый ФСБУ «Инвентаризация».

31 мая 2022 года Минфин РФ опубликовал Проект ФСБУ, который будет регламентировать проведение инвентаризации. По большей части в стандарт объединили требования, которые сейчас содержатся в п. 26-28 Положения по ведению бухучета и бухотчетности в РФ (утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998г. № 34н) и в Методических рекомендациях по инвентаризации имущества и финобязательств (утв. Приказом Минфина РФ от 13.06.1995г. № 49). Однако есть и новшества, например: