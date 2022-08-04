Тайвань продлевает программы стимулирования инвестиций для умных машин и систем 5G

Министерство финансов Тайваня опубликовало сообщение от 26 июля 2022 г., подтверждающее продление до 31 декабря 2024 г. налоговой льготы (вычета) для инвестиций в интеллектуальные машины и системы 5G.
Инвестиции в продукты или услуги в области кибербезопасности в период с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2024 г. Положение об изменениях было опубликовано 4 июля 2022 г.
Релиз также охватывает условия стимулирования, в том числе то, что налогоплательщики должны выбрать:
Также отмечается, что инвестиционный вычет не может превышать 30% налога на прибыль предприятий, подлежащего уплате в текущем году.
По материалам orbitax.com
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