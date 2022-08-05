Беларусь отменила повышение налоговых ставок для Парка высоких технологий

Согласно последним сообщениям, Беларусь отменила недавнее повышение налоговой ставки для компаний, созданных и работающих в Парке высоких технологий (ПВТ).

ПВТ представляет собой специальный налогово-правовой режим для развития в Белоруссии IT-бизнеса. ПВТ не является особой экономической зоной, но при этом представляет по принципу экстерриториальности.

Ранее увеличенная с 1% до 2% на валовую выручку компаний ПВТ с первого квартала 2022 года, ставка была снижена до 1% со второго квартала.

Об этом администрация ПВТ сообщила резидентам парка в письме от 1 августа 2022 года.