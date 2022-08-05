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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Беларусь отменила повышение налоговых ставок для Парка высоких технологий

Согласно последним сообщениям, Беларусь отменила недавнее повышение налоговой ставки для компаний, созданных и работающих в Парке высоких технологий (ПВТ).

Ольга Кутяева
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ПВТ представляет собой специальный налогово-правовой режим для развития в Белоруссии IT-бизнеса. ПВТ не является особой экономической зоной, но при этом представляет по принципу экстерриториальности.

Ранее увеличенная с 1% до 2% на валовую выручку компаний ПВТ с первого квартала 2022 года, ставка была снижена до 1% со второго квартала.

Об этом администрация ПВТ сообщила резидентам парка в письме от 1 августа 2022 года.

по материалам Orbitax

#Беларусь
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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