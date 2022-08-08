Венгрия разрешит уплачивать налоги в EUR и USD

Министр финансов Венгрии Михай Варга заявил, что было принято решение предоставить компаниям, работающим в стране, возможность уплачивать корпоративные и коммерческие налоги в форинтах, евро или американских долларах.

Новое положение может помочь упростить налоговое администрирование для компаний, которые получают часть или все свои доходы в иностранной валюте.

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Возможность платить налоги в евро или долларах будет доступна для всех компаний, сказал министр. И хотя изменения приведут к снижению административного бремени, налоговые поступления будут продолжать поступать в казну, и баланс бюджета останется стабильным.