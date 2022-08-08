Малайзия вводит дополнительные льготы для организаторов конференций

Налоговая служба Малайзии выпустила первое издание Публичного постановления №. 2/2022, в котором содержатся рекомендации по налоговым льготам для организаторов конференций в Малайзии.
Льгота доступна для:
Для промоутеров конференций поощрение предоставляется в виде освобождения от налогообложения 100% установленного законом дохода, полученного от организации конференций, при условии, что для участия в конференциях, проводимых в Малайзии, было привлечено не менее 500 иностранных участников в базовом году за год оценки.
Чтобы воспользоваться льготой, промоутер конференции должен быть:
Налоговые льготы для организаторов конференций действует с 1997 года оценки.
Для других правомочных лиц налоговые льготы в основном такие же, за исключением того, что их основной бизнес или деятельность не заключается в продвижении и организации конференций в Малайзии, например, производитель, который решает провести конференцию, связанную с его бизнесом. Налоговые льготы для таких лиц действуют с 2020 года оценки до 2025 года оценки.
По материалам orbitax.com
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