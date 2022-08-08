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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Малайзия вводит дополнительные льготы для организаторов конференций

Налоговая служба Малайзии выпустила первое издание Публичного постановления №. 2/2022, в котором содержатся рекомендации по налоговым льготам для организаторов конференций в Малайзии.

Ксения Шилкина
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Куала_Лумпур, Малайзия
Куала_Лумпур, Малайзия

Льгота доступна для:

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  • Промоутеров и организаторов конференции в Малайзии в качестве основного вида деятельности в соответствии с Приказом 2000 года о подоходном налоге (освобождение) (№ 53); а также
  • Квалифицированных лиц, основная деятельность которых не связана с продвижением и организацией конференций в Малайзии, в соответствии с Приказом о подоходном налоге (освобождение) (№ 4) от 2021 года.

Для промоутеров конференций поощрение предоставляется в виде освобождения от налогообложения 100% установленного законом дохода, полученного от организации конференций, при условии, что для участия в конференциях, проводимых в Малайзии, было привлечено не менее 500 иностранных участников в базовом году за год оценки.

Чтобы воспользоваться льготой, промоутер конференции должен быть:

  • компанией, зарегистрированной в соответствии с Законом о компаниях 2016 года; или же
  • ассоциацией или организацией, зарегистрированной в соответствии с Законом об обществах 1966 года; а также
  • резидентом Малайзии, основная деятельность которого заключается в продвижении и организации конференций в Малайзии, включая организацию проживания, туров и осмотра достопримечательностей для иностранных участников.

Налоговые льготы для организаторов конференций действует с 1997 года оценки.

Для других правомочных лиц налоговые льготы в основном такие же, за исключением того, что их основной бизнес или деятельность не заключается в продвижении и организации конференций в Малайзии, например, производитель, который решает провести конференцию, связанную с его бизнесом. Налоговые льготы для таких лиц действуют с 2020 года оценки до 2025 года оценки.

По материалам orbitax.com

#Малайзия#налоговые льготы
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Малайзия#налоговые льготы