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Российские налоги
Елена Курбатова
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Переезд не поможет снизить налоги

Налоговая доначислила налог по УСН предпринимателю, который менял регионы регистрации.

Елена Курбатова
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Индивидуальный предприниматель сдавал в аренду недвижимость и применял УСН. В регионе его регистрации действовала общая ставка налога – 6%. Далее предприниматель меняет место жительства и регистрируется в налоговой в Крыму. В регионе действует льготная ставка по УСН «доходы» - 4%. И предоставил уточненную налоговую декларацию. В ходе камеральной проверки этой декларации, налоговая вынесла решение о доначислении налога, о начислении штрафа и пени на общую сумму более 1,5 миллионов рублей, так как в ходе проверки выяснилось, что регистрация в «льготном» регионе была направлена на снижение налоговой нагрузки и получения экономической выгоды. Дело в том, что в Крыму у предпринимателя не было недвижимости, которая сдавалась бы в аренду, а сам по себе факт регистрации налогоплательщика в Республике не может свидетельствовать о праве применения льготы. Кроме того, сам предприниматель подтвердил, что большую часть времени проживает в городе, в котором находится, принадлежащая ему недвижимость. Также отчетность сдавалась по ТКС из этого же города. Доказательств ведения бизнеса в Крыму не было.

Кроме того, в ходе проведения камеральной проверки уточненной налоговой декларации, предприниматель «переехал» еще раз и теперь в регион с еще более низкой налоговой ставкой по УСН – 1%. Обращение в Суд не помогло предпринимателю (Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 24.05.2022г. по Делу № А83-14979/2021).

#необоснованная налоговая выгода#УСН#штрафы и пени
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Елена Курбатова (подробнее)
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Елена Курбатова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#необоснованная налоговая выгода#УСН#штрафы и пени