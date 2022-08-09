Переезд не поможет снизить налоги

Индивидуальный предприниматель сдавал в аренду недвижимость и применял УСН. В регионе его регистрации действовала общая ставка налога – 6%. Далее предприниматель меняет место жительства и регистрируется в налоговой в Крыму. В регионе действует льготная ставка по УСН «доходы» - 4%. И предоставил уточненную налоговую декларацию. В ходе камеральной проверки этой декларации, налоговая вынесла решение о доначислении налога, о начислении штрафа и пени на общую сумму более 1,5 миллионов рублей, так как в ходе проверки выяснилось, что регистрация в «льготном» регионе была направлена на снижение налоговой нагрузки и получения экономической выгоды. Дело в том, что в Крыму у предпринимателя не было недвижимости, которая сдавалась бы в аренду, а сам по себе факт регистрации налогоплательщика в Республике не может свидетельствовать о праве применения льготы. Кроме того, сам предприниматель подтвердил, что большую часть времени проживает в городе, в котором находится, принадлежащая ему недвижимость. Также отчетность сдавалась по ТКС из этого же города. Доказательств ведения бизнеса в Крыму не было.