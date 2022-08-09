Опубликован закон о бюджете Венгрии на 2023 год с учетом изменений в трансфертном ценообразовании

Венгрия опубликовала Закон XXIV от 2022 года в Официальном вестнике 27 июля 2022 года, в котором содержатся меры по бюджету на 2023 год.

Некоторые из основных мер бюджета, связанных с корпоративным налогом, касаются трансфертного ценообразования, в том числе:

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Новое юридическое определение нормального рыночного диапазона, основанное на использовании методов трансфертного ценообразования и сопоставимых сделок или финансовых данных сопоставимых независимых сторон, которое соответствует стандартам ОЭСР и уже применяется на практике;

Новое обязательство налогоплательщиков по представлению информации о трансфертном ценообразовании вместе с корпоративной налоговой декларацией, при этом необходимая информация должна быть установлена ​​в соответствии с положениями о трансфертном ценообразовании;

Новые правила обязательного использования межквартального диапазона при применении методов трансфертного ценообразования с использованием данных о сопоставимом продукте, услуге или бизнесе, хранящихся в общедоступной или контролируемой налогоплательщиками базе данных или доступных из другого общедоступного или проверяемого налоговой базой данных;

Новые правила применения нормального рыночного диапазона, в том числе:

если используемое возмещение (цена) находится в пределах нормального рыночного диапазона, считается, что возмещение представляет собой обычную рыночную цену, и корректировка трансфертного ценообразования не требуется;

если используемое вознаграждение (цена) выходит за пределы обычного рыночного диапазона, медиану следует (только по общему правилу) учитывать как нормальную рыночную цену, и корректировка трансфертного ценообразования должна производиться до этой точки; а также

в качестве исключения из вышеуказанного пункта, если налогоплательщик докажет, что значение, отличное от медианы в пределах диапазона, лучше всего соответствует рассматриваемой сделке, то оно должно быть скорректировано на это значение вместо медианы.

Увеличение штрафов за отсутствующие, неполные или ошибочные документы с 2 миллионов форинтов до 5 миллионов форинтов, с увеличением штрафа за повторные нарушения с 4 миллионов форинтов до 10 миллионов форинтов.

Хотя законодательство предназначено для бюджета на 2023 год, изменения в трансфертном ценообразовании, как правило, впервые применяются при определении налоговых обязательств за налоговый год, начинающийся в 2022 году. Декларация, поданная после 31 декабря 2022 года.