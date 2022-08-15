Требовать практически все документы по ст. 93.1 К РФ незаконно

Суд: Запрос налоговой документов по всем покупателям и поставщикам равнозначен полноценной налоговой проверке.
Налоговая истребовала у организации документы по п. 2 ст. 93.1 НК РФ вне рамок налоговых проверок по трем требованиям. Документы следовало предоставить по 28 контрагентам, которые были как заказчиками, так и подрядчиками организации. Срок, за который необходимо было направить документы – 10 рабочих дней. Организация попыталась оспорить требования в Управлении ФНС, но безрезультатно. Тогда она обратилась в Суд.
Суд первой инстанции частично удовлетворил требование, отменив два из трех требования. Суд выяснил, что на налоговая потребовала документы по абсолютно всем покупателям и по 78% поставщиков организации. Поэтому Суд согласился с доводами Организации, что, запрашивая столько документов, налоговая, без назначения какой-либо проверки, получает возможность комплексного анализа информации о деятельности Общества. Суд сделал вывод о злоупотреблении правом налоговым органом. Апелляционная инстанция также поддержала Организацию. Налоговая обратилась в Суд с кассационной жалобой, которая не была удовлетворена (Постановление Арбитражного Суда Западно-Сибирского округа от 02.08.2022г. по Делу № А70-13651/2021).
Суд отметил, что, что в целом, требовать документы по разным сделкам на основании п. 2 ст. 93.1 НК РФ не запрещено. Но, учитывая запрошенные объемы документов и отсутствие пояснения причин со стороны налоговой, Суд счет возможным поддержать налогоплательщика.
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