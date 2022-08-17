Андорра опубликовала закон, регулирующий цифровые активы и технологию блокчейн

Защита активов через владение иностранной компанией.
Оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами.
Некорректные данные
Некорректные данные
Некорректные данные
Нажимая кнопку «Заказать экспертную оценку», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с условиями политики конфиденциальности
или напишите нам в мессенджере
Некоторые из основных моментов резюмируются следующим образом:
Для юридических лиц законом предусмотрено, что цифровые валюты или криптовалюты считаются нематериальными основными средствами для целей бухгалтерского учета и налогообложения. Их рассмотрение в качестве основных средств или запасов (запасов) будет определяться функцией, которую они выполняют по отношению к обычной деятельности компании. Если они предназначены для продажи в ходе обычной деятельности их держателя, они будут рассматриваться как акции. В любом другом случае они будут рассматриваться как основные средства.
Для физических лиц законом предусмотрено, что доходы, полученные за счет использования криптовалюты, должны быть задекларированы для целей подоходного налога с физических лиц. Обмен криптовалют на фиатные деньги или другие криптовалюты считается передачей товаров за вознаграждение и приводит к приросту или убытку капитала, который должен быть условно исчислен во время транзакции (передачи цифрового актива) в соответствии с FIFO. В связи с этим идентификация пользователей возлагается на поставщиков услуг обмена и поставщиков услуг кошельков и хранителей, а также продавцов, которые принимают криптовалюты или другие цифровые активы и осуществляют транзакции на сумму, равную или превышающую 10 000 евро. Такие посредники должны сообщать обо всех операциях, проведенных с криптовалютами, и о количестве криптовалюты, депонированных на виртуальных кошельках.
Закон также затрагивает другие вопросы, связанные с налогообложением, в том числе применение НДС или общего косвенного налога (l'impost General косвенный - IGI) к деятельности по добыче криптовалюты.
Закон также касается определения прироста капитала или убытков, полученных от цифровых активов/криптовалют, включая общее правило, согласно которому прирост или убыток капитала равен разнице между стоимостью приобретения и продажи актива, при этом стоимость передачи равна фактической уплаченной сумме, если она не ниже ее обычной рыночной стоимости (в этом случае используется рыночная стоимость). При определении прибыли или убытка стоимость определяется в соответствии со стоимостью актива в евро на момент приобретения и передачи. Если передача приводит к убыткам, они могут быть зачтены в счет прочих доходов от капитала, и если остаток убытков остается, он может быть перенесен на вычет в течение следующих пяти лет.