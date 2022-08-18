Литва изменит правила регистрации НДС для связанных организаций

Литовский парламент (Сейм) рассматривает законопроект XIVP-1915, которым будут внесены изменения в статью 71 Закона о НДС в отношении регистрации в качестве плательщика НДС связанных юридических лиц.

Пункт 7 статьи 71 содержит правило против злоупотреблений (разделения), предусматривающее, что если юридические лица контролируются одним и тем же лицом (лицами) и совокупный доход юридических лиц превышает порог регистрации по НДС, то все юридические лица обязаны регистрироваться независимо от того, превышает ли отдельное лицо пороговое значение.

В июле 2021 года Литве было отправлено письмо с официальным уведомлением о нарушении от Европейской комиссии в отношении правила против злоупотреблений. Применив это правило, Комиссия установила, что Литва не применила должным образом правила НДС, призванные упростить жизнь малых предприятий в нарушение Директивы по НДС. Несмотря на то, что такие правила противодействия злоупотреблениям разрешены, Комиссия сочла, что исключение из сферы действия освобождения от регистрации предприятий, которые, хотя и связаны финансово, но ведут полностью независимую экономическую деятельность, является непропорциональным и противоречит принципу фискальной нейтральности.

Чтобы устранить это нарушение, законопроект XIVP-1915 вносит поправки в правило о противодействии злоупотреблениям, добавляя положение о том, что правило не применяется, если связанные лица могут доказать, что:

Ни один из их органов управления и/или отдельные члены их органов управления не являются одним и тем же лицом; а также

Их фактическая экономическая деятельность носит разный характер, и они не действуют на благо или в интересах друг друга.

При условии утверждения измененное правило о противодействии злоупотреблениям будет применяться с 1 января 2023 года.