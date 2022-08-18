Вы опоздали: поезд ушел

Верховный Суд, рассмотрев спор между участниками предварительного соглашения о купле-продаже доли, отметил, что возможность отзыва согласия супруга имеет временные пределы.
История такова: участники спорных правоотношений решили заключить предварительное соглашение о купле-продаже доли. В указанных целях было получено согласие супруги продавца.
После заключения предварительного соглашения супруга, передумав продавать долю, отозвала свое согласие.
Высшая судебная инстанция не приняла его (отзыв), поскольку он совершен после заключения сделки и не может быть неограниченным во времени.
Ваш комментарий отправлен на модерацию!
После проверки администратором он появится здесь