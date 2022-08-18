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Российское право
Асият Алибекова
3009

Вы опоздали: поезд ушел

Верховный Суд, рассмотрев спор между участниками предварительного соглашения о купле-продаже доли, отметил, что возможность отзыва согласия супруга имеет временные пределы.

Асият Алибекова
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История такова: участники спорных правоотношений решили заключить предварительное соглашение о купле-продаже доли. В указанных целях было получено согласие супруги продавца.

После заключения предварительного соглашения супруга, передумав продавать долю, отозвала свое согласие.

Высшая судебная инстанция не приняла его (отзыв), поскольку он совершен после заключения сделки и не может быть неограниченным во времени.

#акция (доля)#недействительная сделка
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+7 495 234 38 33
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Асият Алибекова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#акция (доля)#недействительная сделка