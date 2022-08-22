ОЭСР опубликовала отчеты по экспертной оценке обмена информацией для 8 юрисдикций

Глобальный форум опубликовал восемь новых отчетов об экспертной оценке прозрачности и обмена информацией по запросу (EOIR) для Островов Кука, Эквадора, Финляндии, Пакистана, Польши, Португалии, Синт-Мартена и Швеции.

Среди примечательных результатов: понижение рейтинга Финляндии с "Соответствующего" до "В значительной степени соответствующего", а Португалии - повышение рейтинга с "В значительной степени соответствующего" до "Соответствующего".

Острова Кука имеют нормативно-правовую базу, которая в целом требует наличия информации о законных владельцах, бухгалтерской и банковской информации, а также обеспечивает обмен соответствующей информацией для целей налогообложения в соответствии со стандартом. Со времени предыдущего экспертного обзора в 2015 году Острова Кука добились улучшений, в частности, расширили свою сеть партнеров по EOI благодаря ратификации и последующему вступлению в силу Многосторонней конвенции. Однако были выявлены некоторые пробелы, в частности, в отношении доступности информации о бенефициарах и идентификационной информации в отношении номинального владения акциями.

В Эквадоре был проведен первый обзор нормативно-правовой базы. Она была признана в целом соответствующей стандарту, с некоторыми улучшениями, необходимыми в отношении доступности информации о бенефициарах и бухгалтерских записей в некоторых конкретных обстоятельствах. Новый реестр бенефициаров был введен в действие с принятием Закона об экономическом развитии и фискальной устойчивости в ноябре 2021 года. Реестр будет вестись налоговой администрацией, и в настоящее время ожидается принятие подзаконных актов для введения его в действие.

Финляндия продолжает расширять свою сеть договоров и имеет хорошо отлаженную команду и процедуры для эффективного и своевременного рассмотрения значительного числа запросов об обмене информацией от своих партнеров. Финляндия ввела центральный реестр бенефициаров, который сделает эту информацию легко доступной для налоговой администрации. Финляндия должна работать над устранением недостатков, выявленных в ее определении бенефициарной собственности, и должна усилить свою надзорную деятельность, чтобы обеспечить наличие адекватной, точной и актуальной информации. Общий рейтинг внедрения Финляндией стандарта EOIR был несколько снижен по сравнению с последним экспертным обзором, с "Соответствует" до "В значительной степени соответствует", но остается удовлетворительным.

Со времени предыдущего обзора в 2016 году Пакистан предпринял значительные шаги для обеспечения доступности информации о бенефициарах, установив обязательства каждой компании и партнерства с ограниченной ответственностью вести реестр, содержащий информацию о бенефициарах. Пакистан также расширил свою сеть отношений обмена, став участником Многосторонней конвенции. В докладе подчеркивается необходимость дальнейших улучшений для обеспечения доступности информации о юридическом и бенефициарном владении для юрлиц.

Польша предприняла значительные шаги со времени проведения предыдущего экспертного обзора в 2015 году, в частности, упростив идентификацию держателей акций на предъявителя и обеспечив доступность информации, идентифицирующей учредителей, попечителей и бенефициаров иностранных трастов с польским попечителем. Дальнейшие улучшения необходимы для обеспечения полной идентификации держателей акций на предъявителя, а также актуальной юридической информации и информации о бенефициарах в конкретных обстоятельствах.

Португалия добилась прогресса по всем аспектам стандарта EOIR со времени предыдущего обзора в 2015 году, и особенно в отношении доступа и обмена банковской информацией, которая теперь соответствует стандарту, а также в отношении отмены акций на предъявителя. В настоящее время действует Многосторонняя конвенция, а также ряд дополнительных двусторонних документов, что значительно расширяет сеть партнеров Португалии по EOIR . Основные выявленные недостатки касаются механизмов надзора, обеспечивающих наличие точной и актуальной информации в центральном реестре бенефициаров и в случаях, когда оставшиеся акции на предъявителя не были конвертированы. Общий рейтинг Португалии был повышен с "В значительной степени соответствует требованиям" до "Соответствует требованиям" с момента последнего обзора, что свидетельствует о значительных улучшениях.

Нормативно-правовая база Синт-Мартена в целом обеспечивает наличие, доступ и обмен соответствующей информацией для целей налогообложения. Однако в отчете выявлены некоторые недостатки, которые необходимо устранить, особенно в отношении доступности информации о владельцах акций на предъявителя и о бенефициарах компаний, партнерств, трастов и частных фондов. Также необходимо улучшить доступность бухгалтерской информации для организаций, прекративших свое существование, или синт-мартенских компаний, преобразованных в иностранные юридические лица.

В Швеции действует нормативно-правовая база, которая в целом требует наличия информации о юридическом владении, бухгалтерской и банковской информации, а также обеспечивает обмен соответствующей информацией для целей налогообложения в соответствии со стандартом. В стране также успешно приняты правила, обеспечивающие доступность информации о бенефициарах. Наиболее значительное событие со времени проведения последнего экспертного обзора в 2013 году связано с введением публичного реестра бенефициаров.