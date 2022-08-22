Финляндия обновляет руководство по взносам на медицинское страхование

Налоговая администрация Финляндии опубликовала обновленное руководство на английском языке по взносам на медицинское страхование в ситуациях международной занятости, которое действует с 1 августа 2022 года.
Руководство является неофициальным переводом на английский язык официального руководства на финском и шведском языках.
Данные инструкции касаются страхования, взноса медицинского страхования застрахованного лица и взноса медицинского страхования работодателя в ситуациях международной занятости.
Кроме того, эти инструкции касаются медицинского страхования и взносов на медицинское страхование для работников, прибывающих в Финляндию, и работников, уезжающих из Финляндии на работу за границу.
Глава 5 настоящей инструкции была обновлена в связи с корректировкой индекса базового пособия по безработице с 1 августа 2022 года. Корректировка влияет на месячный заработок, на основании которого работники, направленные на работу в Финляндию, застрахованы в Финляндии.
Кроме того, глава 6.2 была отредактирована, чтобы включить минимальные удержания из заработной платы работника, застрахованного по YEL.
По материалам orbitax.com
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