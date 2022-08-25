Малайзия выпустила руководство по вычету секретарских и налоговых сборов за подачу налоговых деклараций

Налоговая служба Малайзии выпустила новое техническое руководство от 17 августа 2022 года о вычете расходов, связанных с секретарскими сборами и сборами за подачу налоговых деклараций, с 2022 года налогообложения.

В руководстве поясняется, что секретарские сборы и сборы за подачу налоговых деклараций обычно не используются непосредственно для получения дохода от бизнеса. Тем не менее, начиная с 2015 года налогообложения, секретарские сборы и сборы за подачу налоговых деклараций подлежат вычету для правомочных налогоплательщиков, ведущих бизнес и проживающих в Малайзии, с учетом ежегодных ограничений.

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Начиная с отчетного 2022 года, правила вычета секретарских сборов и сборов за подачу налоговой декларации были изменены в соответствии с Правилами 2021 года о подоходном налоге (вычет расходов в отношении секретарских сборов и налоговых сборов). Поправки предусматривают, что расходы в отношении секретарских сборов и сборов за подачу налоговых деклараций, имеют право на налоговый вычет, если они понесены (выставлены в счете-фактуре) в базисный период для года оценки, с учетом годового предела в 15 000 малайзийских ринггитов, в то время как ранее требовалось, чтобы такие расходы были понесены и выплачивались в базовом периоде за год оценки.

Также предусмотрено, что расходы на секретарские и налоговые сборы, понесенные в 2020 и 2021 годах налогообложения, могут быть вычтены в 2022 году, если они будут оплачены в 2022 году, при этом общий вычет по-прежнему ограничен 15 000 малайзийских ринггитов. Расходы, понесенные до 2020 года оценки и еще не заявленные для вычета, больше не могут быть заявлены с 2022 года.