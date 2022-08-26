Великобритания сосредоточила усилия на офшорных корпорациях, владеющих недвижимостью в стране

В сентябре 2022 года налоговые органы Великобритании начнут новую кампанию, направленную на иностранные корпорации, которые, возможно, не выполнили обязательства по уплате британских налогов за принадлежащую им британскую недвижимость.

Налоговая и таможенная служба Ее Величества (HMRC) заявляет, что она проанализировала данные из Земельного кадастра Англии и Уэльса и других источников, чтобы выявить компании, которым, возможно, необходимо предоставить информацию о доходах от аренды недвижимости нерезидентами, ежегодном налоге на жилье в конвертах (ATED), законе о переводе активов за границу (ToAA), налоге на прирост капитала нерезидентов и подоходном налоге по правилам сделок с землей.

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В зависимости от обстоятельств, эти компании получат письма, сопровождаемые "сертификатом налоговой позиции", с рекомендацией обратиться к связанным физическим лицам - резидентам Великобритании с просьбой пересмотреть их личные налоговые дела в свете соответствующих положений по борьбе с уклонением. С 2019 года такие сертификаты налоговой позиции выдаются резидентам Великобритании, получающим оффшорные доходы. Как правило, они требуют от получателей в течение 30 дней представить декларацию о соблюдении налогового законодательства в офшорах. Ранее HMRC отмечала, что налогоплательщики юридически не обязаны возвращать сертификат, что может подвергнуть их уголовному преследованию в случае неправильного декларирования. Стандартный совет налогоплательщикам заключается в том, что им следует очень тщательно обдумать, стоит ли это делать, независимо от того, есть ли у них нарушения, которые необходимо раскрыть, или нет.

Одно из писем касается нераскрытого дохода, полученного в качестве корпоративного арендодателя-нерезидента или обязательства по ATED. Согласно законодательству ToAA, физические лица - резиденты Великобритании, имеющие какую-либо долю в доходах или капитале арендодателя-нерезидента, прямо или косвенно, могут подпадать под действие положений о взимании подоходного налога ToAA, предусмотренных статьями 721 и 727 Закона о подоходном налоге 2007 года. Резидент Великобритании, который не передавал активы лично, но получает выгоду от передачи, осуществленной кем-то другим, может подпадать под действие статьи 731 Закона 2007 года о льготах ToAA. Письмо рекомендует всем таким лицам обратиться за профессиональной консультацией, чтобы убедиться, что их дела находятся в актуальном состоянии.

Альтернативное письмо будет направлено компаниям-нерезидентам, которые, по всей видимости, осуществили отчуждение жилой недвижимости в Великобритании в период с 6 апреля 2015 года по 5 апреля 2019 года, не подав декларацию по налогу на прирост капитала нерезидентов (NRCGT). Отчуждение жилой недвижимости в Великобритании компаниями-нерезидентами облагалось NRCGT в период с 6 апреля 2015 года по 5 апреля 2019 года. Если компания приобрела недвижимость до апреля 2015 года и вся общая прибыль не облагается NRCGT, то та часть прибыли, которая не облагается, может быть отнесена на счет участников компании. Такие корпорации также могут быть обязаны уплатить налог Великобритании на прибыль от аренды, а также подоходный налог в соответствии с правилами сделок с землей и ATED.

Письма и сертификаты пока недоступны, но CIOT отмечает, что и то, и другое предполагает, что все индивидуальные участники этих компаний, являющиеся резидентами Великобритании, должны обратиться за профессиональной консультацией, чтобы убедиться, что их дела в полном порядке.