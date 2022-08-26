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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Россия планирует налоговые льготы для проектов импортозамещения

Правительство РФ планирует ввести новые налоговые льготы для компаний, которые осуществляют проекты по отечественному производству промышленной продукции, которые импортируются (импортозамещающие проекты).

Ксения Шилкина
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Льготы включают в себя ставку налога на прибыль в размере 0% в течение семи лет для доходов, полученных от проектов импортозамещения. Кроме того, к работникам, работающим в проектах по замещению импорта, будут применяться пониженные отчисления на социальное страхование в размере 7,6%. Общая сумма предоставляемых налоговых льгот будет ограничена общими затратами на осуществление проекта импортозамещения.

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По материалам orbitax.com

#налоговые льготы#Россия
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#налоговые льготы#Россия