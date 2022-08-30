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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Аргентина начинает новую налоговую амнистию

22 августа Аргентина опубликовала Закон 27679, который вступил в силу с момента публикации и предусматривает проведение налоговой амнистии, первоначально введенной Законом 27613.

Ольга Кутяева
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Согласно закону, раскрытие информации о незарегистрированных денежных средствах, хранящихся внутри страны или за рубежом, облагается специальными налоговыми ставками при условии, что раскрытая сумма депонируется на специальных счетах и инвестируется в проекты в сфере недвижимости для содействия программе доступного жилья в Аргентине.

Данный режим доступен для физических лиц, трастов и компаний.

При соблюдении необходимых условий и уплате специального налога налогоплательщик освобождается от всех соответствующих гражданской, коммерческой, уголовной и административной ответственности. Кроме того, предоставляется освобождение от уплаты других налогов, включая налог на прибыль, НДС, налог на имущество физических лиц и налог на незадекларированную чистую прибыль.

Ставки специального налога в рамках данного режима являются следующими в зависимости от даты депонирования раскрытой суммы на специальный счет:

  • 5% при депонировании в течение 90 дней после вступления закона в силу (с 22 августа по 19 ноября 2022 года);
  • 10% при депонировании в течение следующих 90 дней (с 20 ноября 2022 года по 17 февраля 2023 года); и
  • 20% при сдаче на хранение в течение последующих 180 дней (с 18 февраля по 16 августа 2023 года).

По материалам Orbitax

#амнистия капитала#Аргентина
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#амнистия капитала#Аргентина