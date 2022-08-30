Аргентина начинает новую налоговую амнистию

22 августа Аргентина опубликовала Закон 27679, который вступил в силу с момента публикации и предусматривает проведение налоговой амнистии, первоначально введенной Законом 27613.
Согласно закону, раскрытие информации о незарегистрированных денежных средствах, хранящихся внутри страны или за рубежом, облагается специальными налоговыми ставками при условии, что раскрытая сумма депонируется на специальных счетах и инвестируется в проекты в сфере недвижимости для содействия программе доступного жилья в Аргентине.
Данный режим доступен для физических лиц, трастов и компаний.
При соблюдении необходимых условий и уплате специального налога налогоплательщик освобождается от всех соответствующих гражданской, коммерческой, уголовной и административной ответственности. Кроме того, предоставляется освобождение от уплаты других налогов, включая налог на прибыль, НДС, налог на имущество физических лиц и налог на незадекларированную чистую прибыль.
Ставки специального налога в рамках данного режима являются следующими в зависимости от даты депонирования раскрытой суммы на специальный счет:
По материалам Orbitax
Ваш комментарий отправлен на модерацию!
После проверки администратором он появится здесь