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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Шри-Ланка повышает ставки по НДС

Департамент внутренних доходов Шри-Ланки выпустил Уведомление для лиц, зарегистрированных в качестве плательщика НДС, об изменениях ставок НДС в соответствии с Уведомлением «Внеочередной газеты» № 2295/08 от 31 августа 2022 года.

Ксения Шилкина
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В изменения входят следующие ставки НДС, вступающие в силу с 1 сентября 2022 года:

  • 0% на импорт товаров (тканей); а также
  • 15% на импорт и/или поставку товаров или оказание услуг, кроме импорта товаров (тканей), указанных выше (по сравнению с 12%).

В уведомлении также уточняется, что ставка НДС в размере 15% применяется к оказанию услуг гостиниц, гостевых домом, ресторанов и других подобных предприятий, предоставляющих аналогичные услуги, зарегистрированные в Управлении по развитию туризма Шри-Ланки, для которых ранее была установлена ​​ставка НДС в размере 0% и предоставлялась в период с 1 декабря 2019 г. по 31 мая 2022 г.

Наконец, уточняется, что повышенная ставка НДС в размере 18% продолжает применяться при оказании финансовых услуг.

Повышение ставки НДС было объявлено в рамках промежуточного бюджета на 2022 год, который был представлен ​​в парламенте 30 августа 2022 года. В новом бюджете также было утверждено увеличение стандартной ставки налога на прибыль до 30%, а также повышение льготной ставки до 15%, пересмотр шкал подоходного налога с физических лиц, сокращение порога для регистрации по НДС до 120 миллионов LKR и другие меры.

По материалам orbitax.com

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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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