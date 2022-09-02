Новая Зеландия выпустила Законопроект о налогообложении на 2022–2023 годы

Меры, предусмотренные в законопроекте, делятся на три категории:
Первая категория - установить годовые ставки подоходного налога на 2022-23 налоговый год;
Вторая категория направлена на улучшение текущих условий в рамках широкой базы с низкими ставками, чтобы помочь обеспечить справедливые и эффективные налоги и как можно меньше препятствовать экономическому росту; а также
Третья категория относится к предложениям, направленным на улучшение условий налогового администрирования, режима GST и правил социальной политики, находящихся в ведении Налогового управления.