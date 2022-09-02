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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Новая Зеландия выпустила Законопроект о налогообложении на 2022–2023 годы

Налоговая служба Новой Зеландии объявила о внесении в парламент 30 августа 2022 года законопроекта о налогообложении на 2022–2023 годы.

Ксения Шилкина
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Меры, предусмотренные в законопроекте, делятся на три категории:

  • Первая категория - установить годовые ставки подоходного налога на 2022-23 налоговый год;
  • Вторая категория направлена ​​на улучшение текущих условий в рамках широкой базы с низкими ставками, чтобы помочь обеспечить справедливые и эффективные налоги и как можно меньше препятствовать экономическому росту; а также
  • Третья категория относится к предложениям, направленным на улучшение условий налогового администрирования, режима GST и правил социальной политики, находящихся в ведении Налогового управления.

По материалам orbitax.com

#законопроект#Новая Зеландия
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#законопроект#Новая Зеландия