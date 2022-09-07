ПФР и ФСС в 2023 году — одно целое: новые отчеты грядущего года

В следующем году Пенсионный Фонд России и Фонд Социального Страхования объединяются в одно единое госучреждение. Реформа стартует с 1 января 2023 года и обещает полное завершение к 2025 году.

Одна из основных целей данного симбиоза, безусловно, — упростить работу с налогоплательщиками, сделать её более доступной и уменьшить сроки оказания услуг. Также ожидаются изменения в количестве отчетности с целью снижения нагрузки на бизнес.

Бухгалтера были в режиме ожидания всех новшеств и требований, относящихся к новым отчетам, и дождались. ФНС представила на общее обсуждение новый отчет расчета страховых взносов и форму персонифицированных сведений, а также критерии заполнения данных отчетов.

В РСВ суммы всех страховых взносов (ОПС, ОМС и страхование по ВНиМ) будут объединены и отображаться в одной строке. В этом же подразделе будут отображены суммы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по доптарифам. Но это ещё не всё: некоторые подразделы отчета вовсе убрали, у других — поменяли номера, обновили штрихкоды.

Персонифицированные сведения включат личные данные физических лиц как ФИО, ИНН и СНИЛС, а также сведения о начисленных выплатах.

Важно заметить, что у нового отчета отличается предельный срок сдачи — 25-е число по окончании месяца либо квартала, а у привычного нам РСВ — срок сдачи до 30-го числа месяца, который идет за отчетным периодом.