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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Греция вводит переходное положение о выплате дивидендов, полученных от и выплаченных британским компаниям в 2021 году

Греция опубликовала Закон № 4965/2022 в Официальном вестнике 2 сентября 2022 года, который содержит различные меры, включая переходное положение о выплате дивидендов в Великобританию или из Великобритании.

Ксения Шилкина
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Положение включает в себя то, что на 2021 налоговый год:

  • Дивиденды, полученные юридическим лицом, являющимся налоговым резидентом Греции, от юридического лица, являющегося налоговым резидентом Великобритании, освобождаются от подоходного налога, если получатель владеет минимальной долей в размере 10% в капитале или правами голоса распределяющей юридическое лицо и минимальный процент участия удерживается не менее 24 месяцев; а также
  • Налог не удерживается с дивидендов и аналогичных платежей, распределяемых юридическому лицу, являющемуся налоговым резидентом Великобритании, при условии, что оно владеет минимальной долей в размере 10 % в капитале или правами голоса юридического лица-распределителя в Греции и минимальный процент участия удерживается для не менее 24 месяцев.

По материалам orbitax.com

#Греция#дивиденды
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Греция#дивиденды