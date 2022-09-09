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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Оман опубликовал Руководство Омана по НДС в электронной торговле, в том числе для поставщиков-нерезидентов

Налоговое управление Омана (Oman Tax Authority, OTA) опубликовало Руководство по НДС в электронной коммерции. Англоязычная версия документа будет опубликована позже.

Ольга Кутяева
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Основной целью Руководства является разъяснение принципов и правил применения НДС к поставкам товаров и услуг в секторе электронной коммерции. Один из ключевых моментов касается требований к регистрации НДС для поставщиков-нерезидентов. В частности, поставщики-нерезиденты, занимающиеся электронной коммерцией, должны зарегистрироваться для уплаты НДС, если они обязаны взимать НДС, причитающийся с их поставок в Оман.

Обязательство по сбору НДС применяется в тех случаях, когда место поставки товаров или услуг находится в Омане, а потребитель не является налогооблагаемым лицом, на которое распространяются требования об обратном начислении (как правило, B2C). В отношении поставки товаров, приобретенных посредством электронной коммерции, местом поставки обычно считается место, откуда поставщик доставляет товары (где начинается транспортировка). В отношении услуг, предоставляемых электронным способом, местом поставки считается место фактического использования или получения выгоды от услуг.

По материалам Orbitax

#НДС / VAT#Оман
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#НДС / VAT#Оман