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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Австралия разъяснила налогообложение криптоактивов

Министерство финансов Австралии начало публичные консультации по законопроекту, чтобы разъяснить, что криптоактивы не могут облагаться налогом как иностранная валюта и что налог на прирост капитала будет по-прежнему применяться к ним.

Ксения Шилкина
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22 июня 2022 года правительство объявило, что введет закон, запрещающий криптоактивы, такие как биткойн, рассматривать в качестве иностранной валюты для целей подоходного налога в Австралии. Предлагаемый закон сохраняет текущий налоговый режим криптоактивов и устраняет неопределенность после решения правительства Сальвадора принять биткойн в качестве законного платежного средства.

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Проект закона о раскрытии информации, законопроект о внесении поправок в законы о казначействе 2022 года: режим налогообложения цифровой валюты и соответствующий проект пояснительных материалов были опубликованы для общественного обсуждения. Заинтересованные стороны приглашаются для комментариев.

Законопроект основан на изменении существующего определения цифровой валюты в Законе о налоге на товары и услуги (Закон о новой налоговой системе (налог на товары и услуги) 1999 г.), прежде чем принять его в качестве исключения из определения иностранной валюты в Законе об оценке подоходного налога 1997 г.

По материалам orbitax.com

#Австралия#криптовалюта
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Австралия#криптовалюта