Нидерланды откладывают внедрение новой системы подоходного налога до 2026 года

Министерство финансов Нидерландов сообщает, что введение новой системы налогообложения доходов физических лиц (налогооблагаемый доход от сбережений и инвестированных активов) будет отложено.

Как сообщалось ранее и отмечалось в пресс-релизе, было решено ввести с 2025 года новую систему доходов на основе фактической доходности, а не предполагаемой нормы прибыли.

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Однако на основании исследования, проведенного по внедрению новой системы, было установлено, что успешное внедрение в 2025 году нереально, и поэтому правительство приняло решение отложить введение новой системы на 2026 год.

Это было сделано, чтобы максимально точно соответствовать фактическим доходам, которые будут включены в налоговый план 2023 года.