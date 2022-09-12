News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
О компании Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
0

Нидерланды откладывают внедрение новой системы подоходного налога до 2026 года

Министерство финансов Нидерландов сообщает, что введение новой системы налогообложения доходов физических лиц (налогооблагаемый доход от сбережений и инвестированных активов) будет отложено.

Ксения Шилкина
Обсудить

Как сообщалось ранее и отмечалось в пресс-релизе, было решено ввести с 2025 года новую систему доходов на основе фактической доходности, а не предполагаемой нормы прибыли.

Все услуги по этой теме:
Хотите зарегистрировать компанию в Нидерландах?
Подробнее
Налоговая система Нидерландов: ставки, обзоры, законодательство.
Ознакомиться

Однако на основании исследования, проведенного по внедрению новой системы, было установлено, что успешное внедрение в 2025 году нереально, и поэтому правительство приняло решение отложить введение новой системы на 2026 год.

Это было сделано, чтобы максимально точно соответствовать фактическим доходам, которые будут включены в налоговый план 2023 года.

По материалам orbitax.com

#Нидерланды#подоходный налог (НДФЛ)
Обсудить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#Нидерланды#подоходный налог (НДФЛ)