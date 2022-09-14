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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Коста-Рика вносит изменения в требования к ведению учета и отчетности CRS для финансовых учреждений

Налоговое ведомство Коста-Рики внесло изменения в требования к ведению учета и отчетности для финансовых учреждений в стране в рамках Единого стандарта отчетности (CRS).

Ольга Кутяева
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Изменения вступили в силу 24 августа и применяются к финансовым учреждениям, на которые распространяется автоматический обмен информацией (AEOI) в рамках CRS, как это предусмотрено присоединением Коста-Рики в 2013 году к Многосторонней конвенции ОЭСР о взаимной административной помощи по налоговым вопросам.

Согласно документу, финансовые учреждения должны хранить все записи, связанные с проведением проверки должной осмотрительности в отношении счетов, подлежащих отчетности CRS, в течение как минимум 5 лет после окончания отчетного периода. В случае, если финансовый счет остается открытым, 5-летний период будет продлен до тех пор, пока счет подлежит отчетности.

На финансовые учреждения, не соблюдающие требования по ведению учета и отчетности, будут налагаться финансовые штрафы в размере 2% от валового дохода за налоговый год, в котором имело место несоблюдение, но не более 100 базовых окладов. Размер штрафа будет уменьшен на 75%, если финансовое учреждение, не соблюдающее требования, предоставит отчетность в течение 3 дней после истечения срока, установленного налоговым органом.

Изменения соответствуют рекомендациям, изложенным для Коста-Рики в экспертном отчете по AEOI за 2020 год, подготовленном Глобальным форумом ОЭСР.

По материалам STEP

#CRS#Коста-Рика
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Ольга Кутяева (подробнее)
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#CRS#Коста-Рика