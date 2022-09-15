Европейская комиссия рассматривает варианты устранения роли агентов в содействии уклонению от уплаты налогов

Европейская комиссия опубликовала информационную записку о своем предложении директивы «Обеспечение рамок деятельности » (SAFE).

Предложение SAFE направлено на рассмотрение роли факторов, способствующих уклонению от уплаты налогов и/или агрессивному налоговому планированию в ЕС, при этом Комиссия рассматривает три варианта политики:

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Вариант 1: Требование ко всем содействующим организациям проводить специальные процедуры должной осмотрительности

Этот вариант включает в себя запрет на оказание содействия в создании механизмов за границей, которые облегчают уклонение от уплаты налогов или агрессивное налоговое планирование. Он также требует, чтобы исполнитель во всех случаях вел записи об этих процедурах должной осмотрительности. Этот вариант можно сочетать с соответствующими мерами по устранению возможного несоблюдения.

Вариант 2: Запрет на уклонение от уплаты налогов и агрессивное налоговое планирование в сочетании с процедурами должной осмотрительности и требованием о регистрации в ЕС лиц, предоставляющих такик возможности

Агенты, охватываемые областью действия, должны будут провести специальные процедуры комплексной проверки, как указано в Варианте 1. Кроме того, агенты, которые предоставляют консультации или услуги налогового характера налогоплательщикам или резидентам ЕС, должны будут зарегистрироваться. Только зарегистрированные специалисты могут предоставлять консультации или услуги налогового характера налогоплательщикам или резидентам ЕС.

Вариант 3: Кодекс поведения для всех участников

Данный вариант включает в себя требование ко всем содействующим сторонам следовать кодексу поведения, обязывающему содействующие стороны следить за тем, чтобы они не способствовали уклонению от уплаты налогов или агрессивному налоговому планированию.

Сообщается, что из трех вариантов Комиссия склоняется ко второму варианту.