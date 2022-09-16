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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Китай продлевает льготные условия по уплате налогов для малых и средних предприятий

13 сентября 2022 года Государственный совет Китая принял решение продлить отсрочку по уплате налогов для малых и средних предприятий, предоставив еще 4-месячную отсрочку с 1 сентября 2022 года.

Ксения Шилкина
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Министерство финансов Китая и Государственная налоговая администрация совместно выпустили Объявление № 17 от 2022 года 14 сентября, предусматривающее, что с 1 сентября 2022 г. предоставляется дополнительная отсрочка на 4 месяца в отношении налогов и сборов, причитающихся за месячные периоды с ноября 2021 г. по июнь 2022 г. и квартальные периоды – 4 квартала 2021 года, 1 и 2 кварталы 2022 года, в том числе налог на прибыль предприятий и налог на доходы физических лиц, НДС и другие ( за исключением налога у источника).

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Отсрочка предоставляется в соответствии с Объявлением № 2 от 2022 года, в том числе, что квалифицированным предприятиям предоставляется отсрочка в размере 50% от суммы платежа, а малым и микропредприятиям – 100% от суммы платежа. Если отложенный налог уже был уплачен после 1 сентября 2022 года и до публикации Объявления (14 сентября), то может быть запрошен возврат. По истечении 4-месячной отсрочки наступает срок уплаты налогов и сборов, хотя налогоплательщики могут подать заявление на дальнейшую отсрочку в соответствии со стандартными процедурами.

По материалам orbitax.com

#Китай#налоговые льготы
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Ксения Шилкина (подробнее)
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Китай#налоговые льготы